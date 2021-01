Doctor Who saison 13 : Jodie Whittaker bientôt remplacée par Whoopi Goldberg ?

Whoopi Goldberg en Docteur ?

C'est la grosse rumeur du moment, la saison 13 de Doctor Who - attendue d'ici l'automne sur la BBC en Angleterre, devrait être la dernière portée par Jodie Whittaker dans la peau de Thirteen. Une rumeur que les producteurs n'ont pas souhaité confirmer ou infirmer, et qui n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde.

Au détour d'un entretien accordée à SFX Magazine, la comédienne Whoopi Goldberg - qui reviendra prochainement dans un troisième film Sister Act, a révélé avoir toujours rêvé de se glisser dans la peau du Time Lord/Lady, "Je voulais déjà être la première femme Doctor, mais ils en ont finalement choisi une autre. Mais j'ai déjà dit, 'J'aime l'idée d'un Doctor Who Américain'. Je tente toujours de le faire".

L'actrice est une véritable fan

Vous avez bien lu, dans le cas où les producteurs de Doctor Who ne souhaiteraient toujours pas donner une chance à Whoopi Goldberg pour incarner le 14ème Doctor, l'actrice semble de son côté prête à produire elle-même sa version de la série. Une hérésie de la part d'une américaine ? Pas tant que ça. Si Doctor Who a clairement un ADN anglais, elle assure être l'une des plus grandes fans de la fiction, "J'ai déjà eu la chance de pouvoir parler à Tom Baker [le 4ème Doctor]. C'est le Docteur que je connais le mieux. A mon sens, Tom baker est même le meilleur des Docteurs".

On vous rassure, l'actrice est bien évidemment fan de la nouvelle version de la série lancée depuis 2005, "Les plus jeunes Docteurs sont très bien", mais selon elle, "Quand on en revient aux plus vieux, c'est toujours Tom Baker qui me plait".

Bref, le message d'amour de Whoopi Goldberg à l'encontre de Doctor Who est passé, reste à savoir s'il sera entendu.