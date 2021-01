Doctor Who saison 13 : Jodie Whittaker sur le départ ? Un nouveau Doctor pourrait débarquer

Jodie Whittaker sur le départ ?

Après un New Year's Special diffusé durant les fêtes de fin d'année, il faudra attendre cet automne pour découvrir la saison 13 inédite de Doctor Who. Un retour déjà très attendu des fans, puisque ces nouveaux épisodes seront marqués par le vide laissé par les récents départs de Graham O'Brien (Bradley Walsh) et Ryan Sinclair (Tosin Cole) et l'intégration au sein du Tardis de Dan, un nouveau compagnon incarné par John Bishop.

Surtout, les 8 prochains épisodes de Doctor Who pourraient également être les derniers de Jodie Whittaker, l'interprète de Thirteen. A en croire les informations du Mirror, "La comédienne de 38 ans a annoncé aux créateurs son intention de poursuivre la traditionnelle règle de partir après trois saisons passées dans le Tardis, comme la majorité de ses prédécesseurs". Autant dire que cette saison 13 a tout pour être très spéciale !

Une simple rumeur, mais...

Alors attention, il s'agit encore d'une information à prendre avec d'énormes pincettes. On s'en souvient, la comédienne assurait récemment "adorer ce rôle" et s'y accrocher. Par ailleurs, la BBC - la chaîne anglaise qui diffuse la série, a étonnamment refusé de commenter cette rumeur auprès de Digital Spy, "Nous ne réagirons pas à la moindre spéculation entourant le futur de Jodie dans la série".

Néanmoins, toujours selon le Mirror, cette révélation pourrait rapidement se confirmer. Tandis que le tournage de la saison 13 s'étendra jusqu'à l'été prochain, les premières rumeurs de casting concernant le/la futur(e) remplaçant(e) de Jodie Whittaker ne devraient pas tarder à poindre le bout de leur nez. Après tout, une source du tabloïd l'a rappelé, "Tout est encore secret, mais c'est connu sur le plateau que Jodie va partir et ils doivent donc se préparer à la régénération. Son départ est top secret, mais dans les mois à venir, ils vont nécessairement devoir filmer l'arrivée du 14ème Doctor. C'est très excitant".

On aurait aimé débuter l'année autrement, mais cette révélation nous laisse toutefois le temps de nous préparer psychologiquement à ce futur changement. Par contre, autre mauvaise nouvelle, Chris Chibnall (l'actuel showrunner) devrait quant à lui rester à son poste, ce qui n'est pas rassurant au regard du travail lisse et sans saveur qu'il a pu nous proposer depuis son arrivée.