Doctor Who saison 13 : Jodie Whittaker remplacée par Olly Alexander ?

Le remplaçant de Jodie Whittaker connu ?

La saison 13 de Doctor Who sera-t-elle la dernière avec Jodie Whittaker ? Selon une rumeur qui enfle depuis plusieurs mois, la comédienne aurait pris la décision de quitter la série au terme des prochains épisodes. Une rumeur qui n'a à ce jour jamais été confirmée par la principale concernée, ni par les producteurs, ce qui n'empêche pas la presse anglaise de déjà commencer à réfléchir à son successeur / sa successeuse.

Ainsi, après les noms de Kris Marshall (Meurtres au paradis) et de Michaela Coel (Chewing Gum, I May Destroy You), c'est désormais celui de Olly Alexander qui enflamme tout le monde en Angleterre. De qui s'agit-il ? D'un artiste aux multiples talents, puisqu'il est le chanteur du groupe Years and Years et un acteur reconnu du monde des séries à travers des rôles dans Skins ou It's A Sin.