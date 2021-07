Doctor Who : Jodie Whittaker quitte officiellement la série, elle s'explique sur son départ

Le showrunner et la chaîne ont également réagi : "Le Docteur magnifique et iconique de Jodie a dépassé toutes nos attentes"

Le showrunner Chris Chibnall, qui quitte lui aussi Doctor Who, a également tenu à réagir à l'officialisation de leurs départs. "Jodie et moi avons fait un pacte '3 séries et c'est fini' entre nous au début de cette explosion unique dans une vie. Maintenant, notre travail est terminé et nous rendons les clés du Tardis. Le Docteur magnifique et iconique de Jodie a dépassé toutes nos attentes" a-t-il déclaré dans le communiqué.

Piers Wenger, directeur des programmes de la BBC a de son côté écrit : "Au cours des 4 dernières années, Chris et Jodie ont marqué l'histoire de Doctor Who et leur passage dans la série est marqué de manière indélébile dans nos mémoires. De Rosa Parks à l'Ascension des Cybermen, Chris et Jodie ont donné à Doctor Who quelques-uns de ses moments les plus forts et les plus émouvants à ce jour et nous sommes impatients de voir ce qu'ils nous réservent dans la nouvelle série cet automne".

Mais qui reprendra le rôle du Docteur dans la saison 14 de Doctor Who ? Alors que les parieurs se demandent qui remplacera Jodie Whittaker, certains pensent notamment à Whoopi Goldberg, ce ne sera pas Olly Alexander qui a démenti la rumeur.