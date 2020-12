Demi Lovato assume ses vergetures et célèbre son corps pour évoquer ses troubles alimentaires

Depuis quelques années, Demi Lovato partage tout avec ses fans, les bons comme les mauvais moments. Hospitalisée pour une overdose durant l'été 2018, elle a évoqué cette période compliquée et prôné l'amour propre dans son titre I Love Me sorti en 2020. Dans OK Not to Be OK sorti en septembre, la star évoquait aussi sa dépression et ses envies suicidaires. En cette fin d'année, elle a décidé d'accepter son corps et de le montrer pour faire passer un message sur l'acceptation de soi.

Demi Lovato assume ses vergetures

Ce vendredi 25 décembre, Demi Lovato a publié sur son compte Instagram une série de photos où elle met en avant ses vergetures, montrées grâce à un gel pailleté. La star a décidé d'afficher son corps pour évoquer ses troubles alimentaires. Elle explique notamment qu'elle ne croyait pas à la guérison quand elle était plus jeune. "Je suis tellement reconnaissante de pouvoir dire pour la première fois de ma vie, mon diététicien m'a regardé et m'a dit : 'C'est à ça qu'une guérison ressemble'. Pour célébrer l'endroit où je me trouve aujourd'hui, j'ai fait ce petit photoshoot cet été durant le confinement pour célébrer mes vergetures au lieu d'en avoir honte. J'ai commencé à mettre des paillettes dessus pour célébrer mon corps et toutes ses caractéristiques (que la société les voit ou pas en bien ou en mal). Mes vergetures ne vont pas disparaître donc autant leur mettre des paillettes non ?" a-t-elle posté.

Des photos et un message avec lesquelles Demi Lovato veut encourager ceux qui, comme elle, souffrent de troubles alimentaires. "Vous pouvez y arriver. Je crois en vous. Cette année a été difficile, soyez gentils avec vous-mêmes si vous faites une rechute et souvenez-vous de revenir dans le droit chemin car vous valez le miracle de la guérison. Je vous aime" a-t-elle posté.