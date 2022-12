Demain nous appartient : qui a tué Malik ? On a la réponse, et ça va vraiment vous surprendre !

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

C'est le suspense qui tient en haleine tous les fans de Demain nous appartient en ce moment : qui est coupable du meurtre de Malik, le frère de Karim ? La police de Sète est sur le coup et pas mal de suspect sont passés entre les mains des enquêteurs. Mais la vérité est bien plus inattendue qu'on ne le pense. En effet, l'identité du tueur de Karim sera dévoilée très bientôt mais on sait déjà de qui il s'agit, et personne ne s'y attendait. Spoiler : vous connaissez très bien le ou la coupable. Attention, si vous ne voulez rien savoir de la suite du feuilleton de TF1, passez votre chemin !

Victor Brunet a tué Malik dans Demain nous appartient