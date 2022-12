"Je suis choqué !" : ce candidat de Secret Story débarque dans Demain nous appartient, personne ne s'y attendait

Quand elle ne perd pas des acteurs, Demain nous appartient recrute parfois des personnalités déjà connus pour des rôles de guest. On a par exemple pu y voir Denitsa Ikonomova en prof de danse pour le mariage de Chloé et Alex. Mais l'ex-jurée et danseuse de DALS n'est pas la seule à avoir fait une apparition dans la série. On a aussi pu voir la chanteuse Joyce Jonathan, Patrick Fiori dans son propre rôle, Anthony Collette ou encore les Tiktokeurs Adher et Rayane Huber. La liste des guests va s'allonger dans un épisode qui arrivera très bientôt sur TF1... avec un candidat de Secret Story !

>> Des conditions de tournage "infernales" sur Demain nous appartient ? Une ancienne actrice parle des coulisses <<

Si, après la télé-réalité de TF1, de nombreux anciens candidats se sont tournés vers d'autres télé-réalités, certains ont aussi tourné la page et se sont lancés dans de nouvelles carrières. Nadège Lacroix est par exemple devenue actrice, tout comme Capucine Anav qui a récemment accueilli son premier enfant. Un autre nom vient de s'ajouter à la liste.

Ce candidat de Secret Story débarque à Sète

Surprise, Darko passe de Youtube et des réseaux aux plateaux de Demain nous appartient ! Sur Instagram, celui que l'on a pu voir dans la saison 10 de la télé-réalité de TF1, diffusée en 2016, a annoncé son arrivée au casting de la série, une chose complètement inattendue, sauf pour ses followers les plus doués en enquête ! On sait déjà que son épisode sera diffusé le 2 janvier prochain et qu'il jouera un coach sportif face à Ariane Séguillon et Arnaud Henriet, alias Christelle et Sylvain Moreno.