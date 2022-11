Capucine Anav maman : surprise, son bébé est né avec pas mal d'avance !

En 2012, Capucine Anav se faisait connaître en intégrant le casting de Secret Story 6. Depuis son passage dans l'émission de TF1, elle a fait un long chemin, d'abord dans la télé-réalité (on a pu la voir dans Les Anges 5) puis à la télévision en tant que chroniqueuse sur NRJ12 et C8 dans TPMP. Mais elle est aussi comédienne puisqu'elle joue régulièrement sur scène au théâtre. Au fil des années, la star a aussi partagé sa vie amoureuse avec ses fans. Elle a notamment eu des relations avec Kev Adams, Louis Sarkozy et Alain-Fabien Delon. Mais c'est aujourd'hui avec Victor qu'elle vient de franchir une nouvelle étape.

Capucine Anav maman d'une petite fille

A 31 ans, Capucine Anav est devenue maman pour la première fois, rapporte Paris Match ce 15 novembre 2022. L'ex-star de télé-réalité a accouché d'une petite fille ce dimanche 13 novembre, avec trois semaines d'avance, à Lyon. "Pendant l'accouchement, la salle d'attente était remplie par tous les membres de notre famille" a expliqué la jeune maman. Pas de suspense sur le prénom puisque la star avait déjà annoncé qu'elle voulait prénommer son bébé Lola. Elle n'a pour l'instant pas dévoilé d'images de sa petite puce.

Une naissance qui comble Capucine Anav de bonheur. Lors de l'annonce de sa grossesse en juillet dernier, la star avait écrit : "Après de longues années, ce n'est plus des larmes de tristesse mais des larmes de joies qui coulent sur mon visage (...) Tomber enceinte n'est pas chose facile. Le combat a été long, parsemé d'embuches. Des pleurs, des doutes, cette peur de ne pas y arriver et de ne pas réaliser mon rêve."

C'est en 2020 que Capucine Anav a rencontré son chéri Victor qui n'a rien à voir avec le milieu de la télé : il est conseiller en gestion du patrimoine. C'est dans un supermarché qu'elle l'a rencontré. "Nous nous sommes rendus compte que nous habitions dans le même immeuble parisien. C'était fou. A l'époque, j'étais encore dans une autre relation. Puis, cinq mois plus tard, le confinement est arrivé. Je commençais à ce moment-là à remettre en question mon histoire sentimentale. Un soir, pour me changer les idées, j'ai retrouvé Victor et son frère pour une soirée jeux de société. Et là, cela a été une évidence, le coup de foudre." avait-elle raconté à Paris Match.