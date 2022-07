Capucine Anav enceinte de son premier enfant avec Victor : "Le combat a été long, parsemé d'embuches"

Deux ans après avoir connu une séparation difficile d'avec Alain-Fabien Delon, Capucine Anav a retrouvé le sourire. Mieux, l'ex-chroniqueuse de TPMP est aujourd'hui plus heureuse que jamais au côté de Victor, son fiancé. Et alors qu'elle tente habituellement de vivre cette histoire à l'abri des regards indiscrets, elle vient cette fois-ci de profiter de ses réseaux sociaux pour faire une grande annonce.

Capucine Anav est enceinte

Ce dimanche 10 juillet 2022, Capucine Anav a en effet officialisé une récente rumeur : elle est enceinte de son premier enfant. "La plus belle chose que j'ai à vous annoncer aujourd'hui, c'est que je ne suis finalement pas si mauvaise en mathématiques.... 1+1 = 3", a-t-elle malicieusement déclaré sur Instagram, au moment de partager une photo de son couple qui met notamment en scène son baby bump.

Une nouvelle étape très importante dans sa vie qui, elle l'a rappelé, n'a pas toujours été simple, "Après de longues années, ce n'est plus des larmes de tristesse mais des larmes de joies qui coulent sur mon visage". A en croire ses propos, et même si elle n'est pas entrée dans les détails, cette grossesse - qui était son "rêve ultime", aurait été très difficile à concrétiser, "Tomber enceinte n'est pas chose facile. Le combat a été long, parsemé d'embuches. Des pleurs, des doutes, cette peur de ne pas y arriver et de ne pas réaliser mon rêve."

Aussi, Capucine est désormais soulagée de pouvoir entamer ce nouveau chapitre au côté de la meilleure des personnes, "Pour cela, il fallait trouver l'amour. Je l'ai trouvé plusieurs fois certes, mais je n'étais pas encore tombée sur le bon celui que j'appelle aujourd'hui l'homme de ma vie. C'est chose faite."