Capucine Anav annonce sa rupture avec Alain-Fabien Delon : "Nos chemins se sont éloignés"

Après Louis Sarkozy, Capucine Anav a retrouvé l'amour avec Alain-Fabien Delon. Tout a commencé entre eux en 2017 lorsque l'ex-candidate de Secret Story 6 a vu une photo du fils d'Alain Delon dans les infos people : "quand j'ai vu sa photo, j'ai fait 'waouh'. On s'est ajouté sur Facebook, il m'a envoyé un message, on est allé boire un verre et voilà", expliquait-elle en 2019. Ca a tout de suite matché entre eux, mais malheureusement, le temps les a amenés à prendre des chemins différents naturellement.

"Notre relation s'est terminée d'elle-même"

Capucine Anav et Alain-Fabien Delon ne sont donc plus en couple aujourd'hui comme l'a annoncé l'ex-chroniqueuse de TPMP dans une interview accordée à Gala : "Notre relation s'est terminée d'elle-même. Au bout d'un moment, nos chemins se sont de plus en plus éloignés (...) On s'est séparés parce que nous n'aspirions plus au même mode de vie."

Le mannequin et l'ancienne candidate de télé-réalité ne se sont donc pas quittés en mauvais termes : "c'est quelqu'un que je respecte énormément (...) Je serai toujours là pour Alain-Fabien. Trois ans, ça ne s'oublie pas. Je veux garder que le positif de notre relation, je n'ai pas envie d'être en guerre avec les hommes que j'ai aimés."

Capucine Anav et Alain-Fabien Delon parlaient enfant

Tout s'est donc fait naturellement, mais avant leur rupture, Capucine Anav et Alain-Fabien Delon parlaient d'avoir un ou des enfant(s) : "un jour, on en a parlé ensemble et il m'a dit qu'il aimerait avoir un fils pour contrecarrer cette généralité qui veut qu'un père soit plus proche de sa fille. Pour prouver qu'on peut aimer les deux sans faire de différence", confiait la comédienne à Gala en 2019.