Capucine Anav enceinte de son premier enfant avec son fiancé Victor ? La bonne nouvelle fuite

Capucine Anav avait confié à Paris Match son envie de devenir maman. "Cela fait 1 an que l'on essaye de concevoir. Malheureusement, c'est un chemin compliqué et parsemé d'embûches. Nous avons eu des rendez-vous médicaux pour réaliser tous les examens nécessaires, et tout va bien. C'est frustrant et parfois difficile émotionnellement, et j'espère que nous y parviendrons" avait-elle expliqué, impatiente d'être enceinte et de donner naissance à un bébé.

L'influenceuse qui avait monté les marches à Cannes avait même précisé vouloir plusieurs enfants, dont le premier avant son mariage avec Victor, le papa en devenir : "Je rêve d'une grande famille avec 3 enfants. Et je veux les avoir le plus jeune possible. Dans l'idéal nous aurions le premier avant le mariage !".