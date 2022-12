Anna a-t-elle tué Malik dans Demain nous appartient ? Maud Baecker promet des révélations chocs : "Plein de petits secrets vont être révélés"

Les retrouvailles auront été de courtes durées pour Malik Ben Allal (Mhamed Arezki) et Karim (Samy Gharbi). On a pu le découvrir dans l'épisode de ce lundi 19 décembre 2022 de Demain nous appartient, la nouvelle arche "Huis clos" a mis en scène la mort du frère du policier préféré des téléspectateurs. A ce jour, l'identité de son meurtrier n'est pas encore connue, mais la possibilité qu'Anna Delcourt (Maud Baecker) soit concernée n'est pas à exclure.

>> "Ce qui va suivre est incroyable" : Ingrid Chauvin tease la suite de Demain nous appartient et ça s'annonce mémorable <<

Anna a-t-elle tué Malik ?

Interrogée par Allociné sur les conséquences de ce décès sur le couple phare Anna et Karim, l'interprète de la soeur de Chloé n'a pas caché que les épisodes à venir allaient surprendre plus d'un téléspectateur. "Anna, comme beaucoup de personnages, cache un gros secret qui est en lien avec cette histoire et la mort de Malik", a-t-elle confessé.

Sans surprise, la comédienne n'a pas souhaité entrer dans les détails, mais elle a tout de même précisé ceci : "Des choses qu'elle ne peut pas avouer à Karim, car elle cherche à le protéger. Et dont elle est complice avec Marianne (Luce Mouchel), sa mère". Un secret suffisamment important pour lui conférer un statut de suspecte ? C'est malheureusement possible.

>> Des conditions de tournage "infernales" sur Demain nous appartient ? Une ancienne actrice parle des coulisses <<

"Plein de petits secrets vont être révélés"

Tandis que cette arche est comparée au Cluedo, Maud Baecker a tout simplement rappelé : "Le principe du Cluedo c'est que tout le monde a des raisons d'en vouloir à Malik et que tout le tout le monde peut être suspecté." Et à en croire la star, les scénaristes ont justement prévu plein de choses capables de nous retourner le cerveau, que cela concerne Anna ou non : "Il y a plein de petits secrets qui vont être révélés et qui vont faire que les choses vont être encore très explosives et que tout va être chamboulé à nouveau pour beaucoup de personnages."

On croise tout de même les doigts pour qu'il s'agisse d'une fausse piste et on a hâte de découvrir ce fameux secret...