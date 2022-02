Demain nous appartient : la date du dernier épisode de Clément Rémiens dévoilée, Salomé de retour

En novembre 2021, Clément Rémiens profitait d'une interview pour annoncer son envie de tourner la page des fictions quotidiennes de TF1 et son intention d'arrêter de jouer son personnage de Maxime Delcourt à la télévision afin de se lancer vers de nouveau projet.

Aussi, après avoir fait ses adieux aux fans de Ici tout commence en janvier dernier, le comédien s'apprête désormais à en faire de même avec ceux de Demain nous appartient, la série qui lui a permis de se révéler aux yeux du grand public.

Le départ de Clément Rémiens est daté

En effet, si Clément Rémiens a pourtant récemment effectué son retour à Sète à l'occasion d'une nouvelle intrigue extrêmement mouvementée, il a toujours été prévu que celle-ci soit courte et la dernière du jeune homme. L'acteur ne l'a jamais caché, afin de remercier les fans pour leur soutien et célébrer son héros, il souhaitait simplement lui offrir une belle porte de sortie en le faisant évoluer une dernière fois.

Or, à en croire les informations de Télé Star, cette sortie est malheureusement plus proche que jamais. Oui, vous pouvez sortir votre agenda et noter : sauf déprogrammation de dernière minute, la date de diffusion du dernier épisode de Demain nous appartient avec Maxime est prévue le... lundi 21 février 2022.

Salomé de retour pour les adieux de Maxime

A quoi peut-on s'attendre pour cette conclusion ? A du suspense si l'on en croit les informations du magazine, "Partira-t-il comme prévu aux Etats-Unis ou un changement de dernière minute interviendra-t-il dans ses plans ?", mais surtout... à un grand retour !

Quelques semaines après lui avoir pourtant dit au revoir lors d'une scène aussi touchante que mignonne, Maxime va une nouvelle fois voir Salomé (Aurélie Pons) débarquer à ses côtés. Pour quelle raison ? Peut-on s'attendre à un nouveau baiser ? Va-t-elle partir avec lui ? Le mystère reste entier pour l'instant, mais ça s'annonce passionnant.