Demain nous appartient : Maxime vs Andréa, confrontation intense à venir pour sauver les Delcourt et Céleste

Un retour musclé pour Clément Rémiens

Après son départ émouvant d'Ici tout commence, Clément Rémiens est temporairement de retour au coeur des intrigues de Demain nous appartient, toujours diffusée sur TF1. De quoi permettre au comédien de faire cette fois-ci ses adieux à la série qui l'a aidé à se faire connaître, mais également d'offrir à Maxime Delcourt, son personnage, une dernière histoire particulièrement mouvementée.

Comme on peut le découvrir à l'écran, Andréa (Aurélien Foubert), le baby-sitter de Céleste, est en train de faire vivre un enfer à Chloé (Ingrid Chauvin) et Alex (Alexandre Brasseur), les deux parents de l'enfant. Une situation aussi inattendue qu'incompréhensible à laquelle va donc se mêler le jeune chef.

Maxime va passer à l'attaque

Prêt à tout pour sauver l'honneur de sa famille, qui se retrouve aujourd'hui accusée de maltraitance, Maxime devrait ainsi dévoiler au public un nouveau visage plus adulte et protecteur. "Il va tomber sur Andréa et s'en prendre à lui, a révélé Aurélien Foubert auprès d'Allociné. Maxime estime qu'Andréa est la source de tous les malheurs des Delcourt."

Et quand on dit que l'ex-copain de Salomé apparaîtra sous un jour nouveau, on n'exagère pas. "Il va y avoir des scènes musclées entre les deux personnages", a promis l'acteur. A quel point ? Il n'est pas entré dans les détails, mais il a tout de même laissé entendre que ces séquences pourraient permettre d'en savoir plus sur les motivations d'Andréa, "Il s'identifie à Maxime, qui est le vrai fils de cette famille. Est-ce qu'il a vraiment envie de prendre sa place ? Ou est-ce qu'il aimerait juste être à sa place ? On en saura plus bientôt".

Maxime, un chef ultra grande gueule et badass ? On pourrait presque y voir un clin d'oeil à un certain Philippe Etchebest.