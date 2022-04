Darren Criss (Glee) papa : prénom musical et première photo de son bébé avec Mia Swier

Révélé dans le rôle de Blaine Anderson dans la série Glee, Darren Criss passe du micro aux biberons ! L'acteur vu aussi dans la comédie musicale Harry Potter et dans American Crime Story : The Assassination of Gianni Versace vient de devenir papa pour la première fois avec sa femme, Mia Swier. Sur Instagram, l'ami de Lea Michele a dévoilé une photo, le sexe et le prénom du bébé. Félicitations !

Une annonce qui a été accueillie avec joie par les fans de l'acteur et chanteur. Et ils ne sont pas les seuls à avoir réagi. En commentaires sur Insta, plusieurs stars comme Heather Morris, Vanessa Hudgens, Emma Roberts, Max Adler ou encore Adam Lambert ont posté des messages pour féliciter les heureux parents. Un autre bébé Glee à venir La naissance de la petite fille de Darren Criss ne sera pas la seule pour le cast de Glee en 2022 : Jenna Ushkowitz, qui jouait Tina, a annoncé en janvier qu'elle était enceinte de son premier enfant. A quand le reboot avec la nouvelle génération ?!