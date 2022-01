Jenna Ushkowitz (Tina dans Glee) est enceinte de son premier enfant

La famille Glee continue de s'agrandir

Une annonce qui a logiquement fait le bonheur de ses fans et de ses proches, et qui nous fait à nouveau réaliser que les acteurs de Glee ont bien grandi. En octobre 2021, c'est Darren Criss (Blaine) qui a annoncé sur ses réseaux sociaux que sa femme, Mia Swier, était enceinte de leur premier enfant, "Nous faisons de la musique depuis des années. Mais cette fois, nous avons fait un beat. La collab ultime arrive au printemps 2022". Le genre de coup de vieux qui fait à la fois du mal et plaisir !

Rendez-vous dans 15 ans pour un reboot de Glee avec tous les enfants des acteurs / actrices de la série d'origine !