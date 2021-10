Darren Criss (Glee) bientôt papa : sa femme Mia Swier est enceinte de leur premier enfant

La famille de Glee continue de s'agrandir. Eh oui, les acteurs de la série ne sont plus des ados depuis longtemps et plusieurs d'entre eux sont devenus parents comme Heather Morris (Brittany) qui a deux enfants ou Lea Michele qui est devenue maman d'un petit Ever né en août 2020. Et c'est son ami proche Darren Criss qui s'apprête lui aussi à changer des couches.

Darren Criss et sa femme Mia vont devenir parents

Eh oui, Darren Criss va bientôt devenir papa pour la première fois ! La star de Glee qui avait aussi impressionné dans le rôle du tueur Andrew Cunanan dans American Crime Story : The Assassination of Gianni Versace a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux en compagnie de sa femme, Mia Swier. "Nous faisons de la musique depuis des années. Mais cette fois, nous avons fait un beat. La collab ultime arrive au printemps 2022" a écrit le chanteur et acteur sur Instagram, postant le son du coeur du bébé et une vidéo où l'on peut voir le ventre arrondi de sa chérie.