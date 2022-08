Danse avec les stars 2022 : une influenceuse annoncée au casting et c'est une surprise !

Qui seront les candidats de Danse avec les stars 2022 ? Pour l'instant, TF1 n'a confirmé que deux noms : Billy Crawford et Florent Peyre. Mais une troisième star vient de rejoindre le casting et il s'agit d'une influenceuse. Non, ce n'est pas Juju Fitcats qui a pourtant vraiment envie de participer.

Léa Elui dans Danse avec les stars 2022

Surprise, Léa Elui sera dans Danse avec les stars 2022 ! La nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux de DALS en vidéo ce lundi 1er août. Aujourd'hui âgée de 21 ans, elle s'est fait connaître en 2016 d'abord sur Musical.ly avant de gagner en popularité notamment sur Instagram où elle compte actuellement 11,5 millions d'abonnés. Elle est également suivie par 17,3 millions de personnes sur TikTok.