Danse avec les stars 2022 : Juju Fitcats au casting ? La YouTubeuse en rêve

Il y a quelques jours, Juju Fitcats profitait de son compte Instagram pour faire une triste confession. Après une première collaboration avec Pékin Express pour une courte web-émission destinée à faire la promotion de l'édition 2022 du jeu d'aventure, elle et Tibo Inshape étaient ensuite censés participer à la version All Stars du programme dont le tournage a récemment débuté.

Or, à cause de ses problèmes de santé liés à sa péricardite, elle a malheureusement été contrainte d'annuler sa participation pour ne pas se mettre en danger. "On a été obligé d'annuler un mois avant le départ. Très dur psychologiquement pour moi..., déplorait-elle lors d'une story Instagram. J'ai beaucoup pleuré. Vraiment beaucoup. Mais la santé reste la priorité et je me dis que ce n'est que partie remise".

Juju Fitcats bientôt au casting de Danse avec les stars ?

Une partie remise qui pourrait justement la mener... du côté de TF1. Là où a connu un véritable succès l'an passé grâce aux performances du YouTubeur Michou auprès de sa partenaire Elsa Bois, Juju Fitcat se verrait bien lui succéder sur les parquets.

Interrogée par l'un de ses abonnés sur Instagram, "Quelle est la prochaine émission que tu voudrais faire ?", la vidéaste a en effet révélé qu'elle était plus que chaude à l'idée de rejoindre DALS, "Je regarde cette émission depuis toute jeune avec des étoiles dans les yeux à chaque saison". Elle l'a ensuite précisé plus loin, alors qu'elle se met déjà régulièrement en scène en train de danser sur ses réseaux sociaux (elle s'est notamment inscrite à des cours), elle aimerait passer à un niveau supérieur en apprenant auprès des meilleurs, "Honnêtement, c'est mon rêve d'apprendre à danser les danses de salon".

Son message sera-t-il entendu par les producteurs pour l'édition 2022 ? On croise les doigts. Un duo Juju Fitcats / Anthony Colette pourrait être très cool à suivre !