Juju Fitcats et Tibo InShape auraient dû faire Pékin Express All Stars : "J'ai beaucoup pleuré"

C'est la Youtubeuse qui a donné l'information lors d'un questions / réponses dans sa story Instagram. "Thibaud et moi devions y être. L'équipe et la prod' de Pékin nous a proposé de faire la version "All Stars" et autant vous dire que DREAM COME TRUE pour moi de faire l'aventure Pékin Express en entier après avoir fait une étape pour nos chaînes Youtube" révèle celle qui était en faux clash avec son chéri, avant de dévoiler la raison qui les a poussés à abandonner : "La péricardite a fait son arrivée et vous connaissez la suite... On a été obligé d'annuler un mois avant le départ. Très dur psychologiquement pour moi... J'ai beaucoup pleuré. Vraiment beaucoup. Mais la santé reste la priorité et je me dis que ce n'est que partie remise".

En attendant de pouvoir un jour rejoindre le casting, Juju et Thibaud ont tout de même pu tester des épreuve de la saison 2022. Des aventures à retrouver sur la chaine Youtube de Juju Fitcats et sur celle de Tibo InShape.