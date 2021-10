Juju Fitcats sur son faux clash avec Tibo InShape : "Je pleurais", "je l'ai supplié qu'on abrège"

Juju Fitcats sur sa rupture fake avec Tibo InShape : "Je pleurais un jour sur deux"

En octobre 2020, une bombe éclate : Tibo InShape se met à clasher sa copine Juju Fitcats sur Twitter. "Juju Fitcats, sans moi, elle n'aurait jamais été connue" lâche-t-il dans un tweet. Du coup, Juju Fitcats a sorti un clip pour le tacler à son tour, mais sur YouTube, où elle se moque notamment de son sexe. "Si j'couche avec toi c'est juste pour bosser mon cardio" lui répond le sportif dans un clip pour la clasher encore une fois. Si certains internautes tombent dans le panneau et croient à leur séparation, plusieurs abonnés se rendent compte que c'est une fausse rupture.

Juju Fitcats et Tibo InShape ont même sorti un clip pour confirmer que c'était une rupture fake et qu'ils étaient bien sûr toujours en couple. Un canular qui a fait du mal à la fitness girl, même si leur séparation n'était pas réelle. "Thibaud avait eu toutes les idées, même celles des paroles de mon clash. Je pleurais un jour sur deux" a expliqué à Libération l'influenceuse qui vient de sortir son livre Sans filtre. "Je l'ai supplié pour qu'on abrège le scénario" a même avoué Juju Fitcats, qui souffrait vraiment de cette fausse rupture.

Au moment buzz, "1 million de personnes regardaient mes stories"

Une fausse séparation qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux. L'une des vidéos de leur clash est même devenue la 2ème vidéo la plus vue sur YouTube France en 2020. "1 million de personnes regardaient mes stories. D'habitude, je suis entre 200 000 et 400 000" a souligné Juju Fitcats. "Des parents d'abonnés désespérés la contactent" même pour savoir ce qui se passe avec Tibo InShape, puis "les gens nous ont remerciés d'avoir égayé le confinement".

Dans une vidéo YouTube, ils s'étaient expliqués sur leur faux clash, inspiré par les frères US Jake Paul et Logan Paul. "L'idée numéro 1, c'était vraiment de dénoncer et d'avoir de l'auto-dérision. Pour écrire les paroles, on s'est inspiré des punchlines, des critiques que les gens avaient sur nous" avait confié Tibo InShape. Juju Fitcats avait ajouté : "C'est rigolo mais au bout d'un moment, c'est difficile. On reste des humains", ils voulaient donc aussi dénoncer "tout le harcèlement qui peut découler d'une embrouille qui a lieu sur les réseaux".