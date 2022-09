Danse avec les stars 2022 : Elsa Bois avec le BG de la saison, la partenaire de Clémence Castel ? Les binômes fuitent !

La compétition s'apprête à reprendre dans DALS. Après la victoire de Tayc en 2021, 12 nouveaux candidats vont s'affronter à coups de rumba, chacha et autres danses sur le parquet de TF1. Le casting a été officialisé il y a plusieurs semaines et on a récemment appris l'arrivée côté danseurs de plusieurs nouveaux dont la soeur d'Elsa.

Elsa Bois avec Thomas Da Costa, Clémence Castel en duo avec Candice Pascal ?

Alors que TF1 nous cache toujours les duos de Danse avec les stars, le journaliste Clément Garin, qui a déjà dévoilé plusieurs noms de candidats, n'a pas hésité à les publier sur les réseaux. Alors quels seront les binômes de cette saison 12 ? Déjà, la chérie de Michou, Elsa Bois, devrait danser avec le beau gosse Thomas Da Costa. Clémence Castel, qui aura une femme pour partenaire, serait associée à Candice Pascal. Quant à Eva Queen, elle devrait danser avec Jordan Mouillerac.

Le récap des duos supposés :

Thomas Da Costa et Elsa Bois

Clémence Castel et Candice Pascal

Amandine Petit et Anthony Collette

David Douillet et Katrina Patchett

Florent Peyre et Inès Vandamme

Eva Queen et Jordan Mouillerac

Billy Crawford et Fauve Hautot

Léa Elui et Christophe Licata

Anggunn et Adrien Caby

Théo Fernandez et Alizée Bois

Carla Lazzari et Pierre Mauduy

Stéphane Legar et Calisson Goasdoue

On rappelle que ces duos n'ont pas été confirmés par TF1 pour le moment. Comme vous l'avez remarqué (et si vous n'avez pas suivi l'actu), plusieurs grands noms de danseurs manquent à l'appel. Plusieurs danseurs ont annoncé leur absence cet été comme Denitsa Ikonomova qui quitte aussi le jury, Maxime Dereymez, Christian Millette ou encore Marie Denigot. Cette dernière a expliqué être absente suite au désistement d'une star internationale.