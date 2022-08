Danse avec les stars 2022 : Clémence Castel sera en duo avec une femme et ça provoque déjà des réactions honteuses

La saison 12 de Danse avec les stars qui débutera le 9 septembre 2022 sera celle de la révolution. Que ce soit du côté du jury avec les départs de Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier, du côté des danseurs avec les absences remarquées de Coralie Licata, Joël Luzolo et Christian Millette, ou bien du côté des candidats. A l'instar de l'an passé avec le duo Bilal Hassani & Jordan Mouillerac, cette nouvelle édition mettra en scène un binôme historique.

Un binôme historique dans DALS 2022

Il y a tout juste un an, Clémence Castel - candidate emblématique de Koh Lanta (gagnante en 2005 et 2018) profitait d'un post Instagram pour faire son coming-out. Après douze ans de relation avec Mathieu Johann, la boss ultime du jeu d'aventure de TF1 n'avait plus envie de se cacher et souhaitait officialiser son couple avec Marie, sa nouvelle compagne.

Une révélation très importante pour Clémence Castel et une sexualité qui sera donc respectée dans Danse avec les stars. C'est Le Parisien qui a dévoilé l'information, la future participante foulera les parquets auprès d'une femme, ce qui sera une première pour l'émission depuis sa création. A ce jour, l'identité de la danseuse qui l'accompagnera durant l'aventure n'est pas encore connue (serait-ce Katrina Patchett, de retour cette année ?), mais on ne peut que saluer cette inclusivité de la part de la production qui, jusqu'à l'an passé, ne misait que sur des couples mixtes.

Des réactions honteuses de la part des internautes

Et du côté des téléspectateurs, comment a été accueillie cette grande nouvelle ? Comme on pouvait s'y attendre, on a le droit à tout. Si une partie du public se révèle heureusement ouverte et impatiente de découvrir ce binôme sur scène, "Ça va être cool DALS cette année je pense", "Je l'ai beaucoup appréciée dans Koh Lanta, elle est très souriante et sportive", ou encore "Excellente nouvelle", on n'échappe également pas à de nombreuses réactions honteuses.

Entre les moqueries déplacées ou les remarques haineuses, Twitter nous a une nouvelle fois servi le pire de l'humanité. On a beau être en 2022, on réalise que le chemin est encore long avant que l'être humain évolue (enfin) dans le bon sens : "C'est n'importe quoi et prochainement les zoophiles danseront avec leur chien", "Et bien on ne regardera plus : marre des divertissements qui se transforment en plaidoyer LGBTQIPLOIUNJUj+", "Pour les portés ça va juste être handicapant par rapport aux autres couples", ou encore, "La croisade médiatique pour une société d'homosexuels tourne à plein visiblement. Pathétique de dépenser toute cette énergie pour ces gens qui n'existent pas dans la vie réelle." Un festival de QI négatifs.