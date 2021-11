Jordan Mouillerac "pas sûr" que d'autres danseurs auraient "dit oui" pour danser avec Bilal Hassani

Danse avec les stars 2021 : Jordan Mouillerac ne pense pas que tous les danseurs auraient accepté de danser avec Bilal Hassani

Dans Danse avec les stars 2021 sur TF1, c'est Dita Von Teese qui a été éliminée dans le dernier épisode, après Gérémy Crédeville la semaine dernière. Ce sont donc Bilal Hassani, Tayc, Michou et Aurélie Pons qui sont en quarts de finale de DALS. Et Jordan Mouillerac, le partenaire de danse de Bilal Hassani, est revenu sur leur aventure auprès de Télé Loisirs. Le danseur a notamment évoqué le fait de danser avec un homme. Car ce binôme est une grande première pour l'émission animée par Camille Combal.

Est-ce qu'ils pensent que d'autres danseurs de Danse avec les stars 2021 auraient dit oui pour danser avec Bilal Hassani ? "Peut-être que certains se sont dit qu'ils auraient aimé... mais dans un deuxième temps. Je pense qu'ils ne ne sont pas tous dit ça au début" a avoué Jordan Mouillerac, "Mais quand ils ont vu comment on travaillait et ce que cela donnait sur le parquet, j'imagine que certains auraient aimé être à ma place. Mais je ne suis pas sûr qu'ils auraient tous dit "oui" tout de suite".

"J'étais ravi" de danser avec un garçon : "J'étais prêt à défendre ce message, cette ouverture d'esprit"

Et lui, comment a-t-il réagi en apprenant qu'il allait danser avec l'ex talent de The Voice Kids qui a représenté la France à l'Eurovision, pour la saison 11 de DALS ? "J'étais ravi. J'avais fait le casting avec Bilal, cela s'était très bien passé, l'alchimie s'est faite immédiatement. Quand on m'a annoncé, 1 mois après, que j'allais danser avec lui, on m'a demandé si cela ne me faisait pas peur. J'ai répondu qu'au contraire, j'étais prêt à défendre ce message, cette ouverture d'esprit. C'est une grande fierté" a répondu Jordan Mouillerac.

Travaille-t-il différemment avec un homme et avec une femme ? "Je travaille exactement de la même manière" a-t-il précisé, "La seule différence, c'est le vendredi. Tout la semaine, Bilal est 'en garçon'. Et le vendredi, il ajoute son armature, avec sa perruque, sa robe... Je la découvre le vendredi, le jour du direct".