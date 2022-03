Clémence Castel (Koh Lanta) revient sur son coming out et la réaction de son ex : "Il est un peu tombé de sa chaise"

Après 12 ans de relation, et la naissance de leurs deux enfants Marin, en 2014, et Louis, en 2012, Clémence Castel et Mathieu Johann se sont séparés en 2019. La double gagnante de Koh Lanta a quitté l'ancien élève de la Star Academy 4 pour une femme prénommée Marie. Invitée dans La maison des Maternelles sur France 2, ce vendredi 18 mars 2022, elle est revenue sur cette période de sa vie.

"Ça a été un chamboulement total"

"Ça a été un moment difficile, c'est le papa de mes enfants, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Mon but n'était évidemment pas de lui faire du mal mais je lui en ai parlé tout de suite" explique celle qui a récemment déclaré être atteinte d'une tumeur, avant d'ajouter : "Si je me rappelle bien j'ai dû en discuter avec Marie un jeudi, il était en déplacement et dès qu'il est rentré je lui en ai parlé. Ce n'est pas dans mon caractère de mentir à une personne. Je ne me voyais pas le tromper ou avoir une double vie. (...) Il est un peu tombé de sa chaise, ce qui peut tout à fait se comprendre. Moi-même quand je m'en suis aperçu ça a été un chamboulement total donc je ne peux que comprendre son chamboulement à lui. Ca a été de l'incompréhension, beaucoup de questions et un peu de colère aussi. Ce qui peut se comprendre car il voyait tout s'écrouler en quelque sorte. Il a fallu trouver les bons mots, le rassurer. J'ai essayé de faire au mieux".

Clémence a tenu à faire les choses petit à petit avec ses enfants, et ne leur a pas dit tout de suite qu'elle partait avec une autre femme. "J'ai estimé que concernant Marie il fallait attendre encore un petit peu, attendre que les choses se tassent. C'était une personne qu'ils avaient déjà croisée brièvement. Et puis, on a d'abord passé une journée ensemble, puis Marie est venue dormir à la maison un soir ou deux... On l'a fait à notre rythme", explique l'ancienne ennemie de Coumba.

"Ça a été un peu un saut dans le vide"

Elle a ensuite évoqué en détail son coup de coeur pour Marie. "Elle était une personne avec qui je travaillais, je suis gérante d'un café concert, on avait une relation professionnelle et amicale. Elle est aussi ingénieur et elle a dû quitter mon café pour se consacrer à son vrai métier et ça m'a fait de l'effet quand j'ai su que je n'allais plus la voir. Je mettais cela sous le tapis et le fait qu'elle parte ça a été le déclencheur. Je ressentais un peu de honte clairement, je ne pouvais pas croire que ça pouvait être ça, j'avais une famille... Je pense que j'ai déjà été attirée par des femmes, je n'étais pas prête à l'assumer. À 34 ans, c'était le bon moment pour moi et la bonne personne aussi" avoue l'aventurière.

"Je ne savais pas si Marie avait des sentiments réciproques, je ne savais pas son statut amoureux, je savais juste que j'avais des sentiments pour elle. À un moment donné, j'ai eu besoin de lui en parler, pour me décharger de ça. Elle a été surprise mais ça a été l'occasion de me dire que c'était réciproque, on ressentait la même chose. Ça a été un peu un saut dans le vide" conclut-elle. Aujourd'hui, les deux amoureuses vivent ensemble et se sont pacsées.