Clémence Castel (Koh Lanta) atteinte d'une tumeur : "J'ai cette épée de Damoclès au-dessus de la tête"

Clémence dévoile qu'on lui diagnostique alors une "tumeur hormono-dépendante". "Nous avons évité le pire car c'est une tumeur bénigne, mais vu la localisation, il est impossible de l'enlever sans faire de dégâts autour" précise-t-elle. Depuis, l'aventurière vit avec et déclare ne "ressentir aucune douleur" et "ne pas pas avoir de traitement". Elle doit tout de même effectuer un suivi annuel pour vérifier qu'elle "ne se développe pas". "L'évolution de cette grosseur dépend des hormones ce qui exclut toute prise de contraception hormonale" explique-t-elle, avant de s'amuser : "Sur ce point, au regard de ma vie de couple cela ne me dérange pas plus que ça". "Autre conséquence, il m'est vraiment déconseillé de porter un autre enfant car une nouvelle grossesse pourrait faire flamber la taille de cette grosseur (qui se rapproche aujourd'hui de la taille d'une balle de ping-pong)" ajoute la mère de famille.

"J'ai cette épée de Damoclès au dessus de la tête"

Dans la suite de son message, Clémence Castel relativise et se sent chanceuse. "J'ai aujourd'hui un regard apaisé par rapport à tout cela. J'ai conscience de la chance que j'ai de ne pas être malade, de ne pas avoir de traitement lourd et fatiguant. J'y pense souvent et envoie tout mon courage aux personnes qui n'ont pas cette chance. J'ai aussi conscience de la chance que j'ai d'avoir eu deux enfants avant que cette tumeur ne survienne. Ils sont en pleine forme et croquent la vie à pleine dent ! Et globalement, ayant plutôt tendance à voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, je dis merci à la vie de m'avoir préservée du pire..." déclare-t-elle, avant de conclure : "J'ai cependant cette épée de Damoclès au-dessus de la tête comme une piqure de rappel qui me permet de me souvenir de profiter de chaque instant passé auprès de ceux que j'aime !"