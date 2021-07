Clémence Castel en couple avec une femme : son ex Mathieu Johann réagit à son coming out

Après 12 ans de relation, et la naissance de leurs deux enfants Marin, en 2014, et Louis, en 2012, Clémence Castel et Mathieu Johann se sont séparés. Depuis leur rupture, l'ex-candidat de Star Academy 4 a vécu une relation avec une jolie brune, inconnue de l'univers people, tandis que la double gagnante de Koh Lanta file le parfait amour avec une femme : "Voilà environ deux ans que j'ai rencontré Marie, qui a bouleversé mon existence et qui me rend tellement heureuse aujourd'hui. Une histoire d'amour aussi imprévue que belle et incroyable", a annoncé Clémence sur Instagram.

Mathieu Johann réagit au coming out de Clémence Castel

Son coming out fut assez inattendu et si certains internautes se sont montrés virulents dans leurs propos, d'autres ont rapidement adressé de tendres messages à Clémence Castel et Marie. C'est notamment le cas de Mathieu Johann : "Pour toi, pour eux, je te souhaite d'être heureuse. Ce bonheur et cet amour te vont bien. Merci de m'avoir offert les deux plus belles merveilles du monde", a-t-il posté en légende d'une photo de Clémence et leurs deux enfants. Preuve donc que le chanteur et son ex-compagne ne sont pas en mauvais termes depuis leur séparation.