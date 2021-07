Clémence Castel (Koh Lanta) en couple avec une femme depuis 2 ans : elle fait son coming out !

"Je ne renie rien de ma vie passée"

La jeune maman continue : "Et puis il y aura certainement aussi ceux qui jugeront, critiqueront, rabaisseront... À ceux là... Je leur souhaite simplement de vivre un amour aussi fort, pur et sincère que celui que je vis aujourd'hui... Et peut être qu'à ce moment là... Ils comprendront et accepteront..."

Clémence Castel fait ensuite écho à son ancienne vie avec Mathieu Johann : "Je ne renie rien de ma vie passée, qui m'a donné les deux plus beaux enfants du monde, que j'aime plus que tout... Ce post est simplement une démarche de sincérité, parce que je n'ai aucune envie de me cacher... Et aujourd'hui plus que jamais, je me dis que la vie toute entière est une magnifique aventure... Remplie d'imprévus, d'émotions et d'amour. L'important à mes yeux étant d'écouter et de faire confiance à cette petite voix dans notre tête, qui nous guide vers qui nous sommes vraiment et ce qui est réellement bon pour nous..."