Koh Lanta, La légende : Coumba et Clémence Castel enfin réconciliées "On s'est retrouvées"

Cette année, la nouvelle saison All stars Koh Lanta, La Légende est pleine de rebondissements. Si tout le monde a encore en tête la révélation choc de Téheiura qui a avoué avoir triché, les trahisons ont elles aussi marqué les téléspectateurs de TF1. On pense notamment à Alix qui a trahi Clémence en votant contre elle, mais aussi à l'élimination de Coumba aux ambassadeurs, qui l'a rendue folle de rage contre Clémence, à qui elle ne veut plus du tout parler.

Malgré des tentatives de réconciliation de la part de Clémence, Coumba s'était exprimé : "Je n'ai aucune rancune contre Clémence, je n'ai aucune haine, je lui ai pardonné. Juste, je n'oublie pas. Je ne peux pas la laisser re-rentrer dans ma vie sachant qu'elle m'a fait du mal. Je lui souhaite tout le bonheur du monde mais j'ai décidé de l'effacer de ma vie car les explications qu'elle m'a données ne sont pas recevables pour moi" a-t-elle confié dans un live Instagram.

Mais pour les fans de l'émission présentée par Denis Brogniart sur TF1, c'est une excellente nouvelle : Coumba est enfin décidée à tourner la page !

"Il faut savoir que c'est quelqu'un que j'aime"

Toujours sur Insta, Coumba a mis les choses au clair concernant sa relation avec Clémence depuis la fin du tournage. "Je lui parle en toute courtoisie", confie-t-elle. Mieux, elle ajoute : "Il faut savoir que c'est quelqu'un que j'aime. Même si on est fâchées avec quelqu'un, l'amour ne part pas comme ça". Pourtant, pendant le tournage, Coumba était plus vénère que jamais, même si elle semble avoir changé d'avis : "J'ai dit que j'avais envie de l'effacer de ma vie mais en effaçant quelqu'un de sa vie, on ne peut pas effacer l'amour qu'on a pour cette personne. Ça ne part pas du jour au lendemain."

"Il faut savoir passer outre"

Aujourd'hui, la page est enfin tournée : "On s'est retrouvées il y a quelque temps. Un moment donné je lui ai dit : 'On va passer à autre chose'", révèle-t-elle. Et si elle a été autant rancunière, c'est simplement parce qu'elle tenait beaucoup à elle, malgré sa trahison : "Il y a beaucoup d'amour entre nous et le fait qu'elle me fasse ça (l'éliminer par les ambassadeurs, NDLR), je me suis sentie vraiment trahie. J'ai pété les plombs littéralement".