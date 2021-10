Alix (Koh Lanta, La Légende) réagit à sa trahison envers Clémence et assume son choix

Alix trahit Clémence dans Koh Lanta, La Légende : "J'ai préféré sauver ma place dans le jeu"

L'épisode de Koh Lanta, La Légende diffusé ce mardi 26 octobre 2021 sur TF1 a beaucoup fait réagir. Alix Noblat a trahi Clémence Castel en votant contre l'ex gagnante de Koh Lanta. Alors que la semaine dernière dans l'émission animée par Denis Brogniart, Clémence a immunisé Alix lors du conseil, faisant ainsi sortir Namadia de l'aventure. L'aventurière de Koh Lanta All Stars 2021 est revenue sur sa trahison auprès de TV Mag.

"Sur ce conseil, c'était soit elle ou soit moi. Quel autre choix pouvais-je faire ? Si je ne votais pas contre Clémence, j'acceptais de prendre la direction de la sortie mais j'ai préféré sauver ma place dans le jeu" a expliqué Alix. "Je pense qu'elle est restée sur cette idée qu'elle m'avait sauvé le conseil précédent et que je devais machinalement ne pas voter contre elle lors du suivant. Si elle avait été à ma place, elle aurait tout de suite compris que ce n'était pas possible dans cette configuration" a ajouté celle qui était dans Koh Lanta, les 4 terres (Koh Lanta 2020).

L'aventurière de Koh Lanta, La Légende a aussi évoqué son vote contre Jade, qu'elle décrit comme l'une "des aventurières les plus redoutables de l'histoire du jeu". "Je me suis un peu tirée une balle dans le pied en votant contre Jade. Mais je l'ai assumé jusqu'au bout. Nous nous sommes disputées dans nos discussions stratégiques, nous avons toutes les deux un gros tempérament et ça faisait des étincelles" a précisé Alix.

"Je n'ai pas participé pour me faire des amis"

Alix a aussi évoqué sa décision de briser le pacte entre les femmes de Koh Lanta, La Légende : "C'était un choix personnel de rompre mon appartenance à l'alliance" féminine. "Quand j'ai compris que je pouvais être en danger, je me suis rangée du côté des garçons" a-t-elle ajouté, "Coumba n'a jamais forcé personne à en faire partie".

"Je sais que certains téléspectateurs prennent plaisir à me détester et à critiquer mes choix. Mais je vis tout cela très sereinement. J'ai simplement joué le mieux possible pour aller le plus loin possible dans cette aventure" a aussi souligné Alix, qui a récemment fracassé les haters sur les réseaux, "Je n'ai pas participé pour me faire des amis, même si j'ai fini par m'en faire !".