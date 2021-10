Alix (Koh Lanta, La Légende) fracasse ses haters : "J'excite parce que j'ai réussi"

Koh Lanta, La Légende : Alix clashée par des internautes, elle réagit

Dans Koh Lanta, La Légende sur TF1, animée par Denis Brogniart, la réunification est arrivée. Et certains internautes ne sont pas contents de l'attitude de certains aventuriers et aventurières. Ils n'ont pas apprécié les trahisons de Coumba, qui a dû porter plainte tant elle recevait des insultes et des menaces à cause de son jeu. Et Alix aussi se fait clasher sur les réseaux, parce qu'elle est sortie de l'alliance des femmes, provoquant notamment l'élimination de Clémentine, après avoir tenté d'éliminer Teheiura.

Dans l'épisode de ce mardi 19 octobre 2021, plusieurs aventuriers et aventurières voulaient éliminer Alix, dont Jade. Mais Alix Noblat a été sauvée par son amie Clémence Castel, qui lui a donné l'immunité, et reste donc dans Koh Lanta All Stars 2021. Du coup, c'est Namadia qui été éliminé et a rejoint l'île des bannis avec Coumba (éliminée par les ambassadeurs).

Beaucoup d'internautes étaient donc en colère qu'Alix soit encore dans Koh Lanta, La Légende et que Namadia soit sorti. Du coup, plusieurs haters s'en sont pris à Alix Noblat sur les réseaux. Elle a reçu de nombreuses critiques. Face au mécontentement et à la haine, l'aventurière a répondu ce mercredi 20 octobre 2021. Dans un post Instagram, celle qui était dans Koh Lanta, les 4 terres (Koh Lanta 2020) a lâché : "J'excite parce que j'ai réussi aux yeux de ceux qui me détestent".