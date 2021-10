Clémentine (Koh Lanta, La Légende) éliminée : elle clashe Alexandra, "Elle a retourné sa veste"

A chaque semaine son élimination dans Koh Lanta, La Légende. Si, depuis quelques temps, les téléspectateurs commencent à être saoulés par Claude, Coumba ne fait pas non plus l'unanimité depuis qu'elle a décidé de trahir les autres filles. Après Candice, éliminée la semaine dernière, c'est donc Clémentine alias la candidate tête à claques qui est sortie du jeu après une épreuve face à Ugo et Clémence sur l'île des bannis. Et Clémentine n'a toujours pas digéré la trahison des filles.

Clémentine s'en prend à Alix et Alexandra

Alors qu'elle avait une chance de revenir dans la compétition, Clémentine est donc définitivement éliminée de Koh Lanta, La Légende. Un départ en grande partie lié à la trahison de certaines candidates : alors qu'elles avaient passé une alliance entre filles, Alix et Alexandra ont trahi Clémentine et l'ont envoyée sur l'île des bannis. En interview pour nos confrères de Purepeople, Clémentine est revenue sur cette trahison et avoue ne pas avoir compris l'attitude des deux filles, notamment d'Alexandra qu'elle ne porte pas dans son coeur. "Elle a brisé l'alliance ! Elle pouvait en vouloir à Coumba qui lui avait mis un petit coup de pression au début, mais pas aux filles rouges. Elle a retourné sa veste. Elle est proche de Loïc mais aussi de nous. J'ai un peu de mal avec elle parce qu'elle cache très très bien son jeu, c'est une grande stratège" a-t-elle expliqué.

"Elles devraient s'en prendre autant plein la gueule que Coumba"

Selon elle, si c'est Coumba qui est très critiquée par les téléspectateurs, Alexandra et Alix mériteraient aussi des critiques. "Alix et Alexandra, elles devraient s'en prendre autant plein la gueule que Coumba ! Elles ont trahi l'alliance au tout début. Ce sont des excuses de leur part que j'attendais." a confié Clémentine, ajoutant qu'elle en a bien eu mais en off. "Ça a été beaucoup moins médiatisé et ça me convient mieux : je préfère les personnes qui viennent me voir pour parler en face. Elles ont préféré jouer avec les garçons, c'est leur jeu, je ne l'ai jamais compris mais ça s'arrête là" ajoute l'ex-aventurière qui confie ne pas en vouloir à Coumba. "J'ai été déçue de Coumba. Je ne pensais pas qu'elle pouvait briser cette alliance qu'elle a elle-même mise en place. Elle était tellement convaincante... Après, je sais aussi sa sincérité et ses valeurs. Donc je suis déçue, mais je ne lui en veux pas." confie-t-elle.