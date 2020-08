Koh Lanta, les 4 terres : la prod "spoile" qu'une équipe va morfler dès le 1er épisode !

Ce qui vous attend dans le premier épisode de Koh Lanta, les 4 terres

Koh Lanta, les 4 terres démarre ce vendredi 28 août 2020, dès 21h05 sur TF1. Alors que la production de l'émission a réagi aux critiques sur l'absence de Bretons au casting, tout comme Denis Brogniart qui s'est expliqué sur cette "polémique", voilà les premières infos sur le premier épisode. Alexia Laroche-Joubert, directrice d'ALP (Adventure Line Productions) qui produit Koh Lanta a fait des révélations à Philippe Vandel dans l'émission Culture Médias, sur Europe 1.

"Un équipe va perdre une épreuve dès le début et ne va même pas avoir la chance de découvrir son camp" a ainsi teasé Alexia Laroche-Joubert. L'équipe d'aventuriers qui a perdu dans le premier épisode de Koh Lanta, les 4 terres est alors envoyée sur l'îlot central, grande nouveauté de la saison. Les 6 perdants y vivront un véritable enfer...

Les grandes nouveautés de cette saison

Comme vous le savez, cette année, les 24 aventuriers sont répartis entre 4 équipes (orange, violette, bleue et verte) en fonction de la région d'origine des aventuriers (Nord, Sud, Est et Ouest). En plus de ces 4 équipes régionales de Koh Lanta, les 4 terres qui sont une grande nouveauté, il y a aussi l'îlot infernal qui est une grande première. Mais quel est ce nouvel endroit ? "Le choc est ultra violent" a assuré Alexia Laroche-Joubert, qui a précisé : "Il n'y a pas d'eau, rien à manger. C'est vraiment balayé par les vents, il fait froid, il y a de la pluie : l'enfer".

Cette punition inédite sera réservée à tous les perdants des épreuves de confort de cette saison. Quand aux gagnants, les deux premiers seront récompensés : "Un lot au choix pour l'équipe arrivée en tête, le lot restant pour les deuxièmes".