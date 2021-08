Danse avec les Stars 2021 : Christian Millette absent, "Ce n'est pas ma décision"

Qui sont les nouveaux danseurs ?

On vous l'a dit un peu plus haut, Coralie Licata rejoint le casting des danseurs pro de DALS pour 2021 afin de remplacer Denitsa Ikonomova. Mais elle n'est pas la seule nouvelle ! TF1 a également confirmé la participation de quatre autres nouveaux : Elsa Bois, Adrien Caby, Joël Luzolo et Samuel Texier.

Agée de 21 ans, Elsa Bois est une spécialiste des danses latines. Adrien Caby, lui, est professeur de danse mais aussi photographe. De son côté, Joël Luzolo est un danseur et chorégraphe spécialisé dans la danse moderne et jazz. Enfin, Samuel Texier qui est aussi mannequin et comédien fait partie de l'équipe de France de danse sportive et a remporté une médaille de bronze au championnat de France en 2020.