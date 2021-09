Danse avec les stars 2021 : Lââm blessée, elle donne de ses nouvelles

Depuis quelques jours, Lââm s'est confié sur les répétitions difficiles. "Faut que je me réveille. Hier soir, je suis rentrée en pleurs chez moi. J'en peux plus. Je vais mourir ou mûrir. J'espère y arriver, c'est dur la danse. Respect à tous les danseurs" a-t-elle écrit cette semaine. Dans un autre message posté ce vendredi soir, elle confiait : "Oui un soir j'ai pleuré parce que c'est dur. C'est normal, la danse est une discipline. Je n'y arrivais pas et j'avais mal partout parce que je ne suis pas danseuse et ni sportive"

Elle rassure et encense son partenaire

Heureusement pour Lââm, cette blessure n'est pas grave et ne devrait pas avoir de conséquences sur la suite de la compétition (les deux premiers primes ont déjà été tournés). Ce samedi 11 septembre, la star a posté une nouvelle photo sur Instagram, reprenant un article publié par l'un des nos confrères. "Aujourd'hui, ce sont des larmes de joie. Je suis libérée, délivrée ! Tout va bien" a assuré la candidate qui, au passage, a encensé son partenaire de danse dont on ne connaît pour l'instant pas l'identité. "Mon partenaire est un roi. J'ai beaucoup de chance. C'est un honneur" a-t-elle écrit.