Daniel Radcliffe chante et twerke dans sa série Miracle Workers et on a la vidéo !

Après les 8 films de la saga Harry Potter, Daniel Radcliffe a eu à coeur de proposer à ses fans et au public un nouveau visage de sa personnalité. Au fil des années, l'acteur a enchaîné les rôles surprenants et souvent WTF comme par exemple dans le film Swiss Army Man (disponible sur Netflix) où il incarne un cadavre péteur ou bien dans le délirant Guns Akimbo (à voir sur Amazon Prime Vidéo).

Daniel Radcliffe s'éclate dans Miracle Workers et ça change de Harry Potter !

L'acteur s'éclate aussi à la télé avec la série Miracle Workers où il donne la réplique à Steve Buscemi et Geraldine Viswanathan. Dans chaque saison, Daniel Radcliffe incarne un personnage différent dans ce show d'anthologie diffusé sur TBS aux Etats-Unis et en France sur Warner TV. Après avoir joué un ange dans la saison 1 puis un prince dans la saison 2, il incarne désormais un révérend dans la saison 3, Miracle Workers : Oregon Trail, dont la diffusion a débuté à la mi-juillet aux US. Un révérend très spécial !

Comme vous pouvez le voir dans notre diaporama avec un extrait de la saison 3, Daniel Radcliffe a encore fait fort pour nous divertir. Le temps d'un épisode, l'acteur n'a pas hésité à chanter et à twerker, le tout dans une étonnante tenue. La preuve (encore une fois) que l'acteur ne se prend pas du tout au sérieux ! Une vidéo très drôle qui montre Daniel Radcliffe comme on ne l'avait jamais vu. A voir sans attendre dans notre diaporama !