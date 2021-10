Dakota Johnson émue aux larmes : Chris Martin lui fait une décla en plein concert

"Cette chanson parle de mon univers, et elle est là" a lâché Chris Martin en s'adressant à Dakota Johnson, en la montrant du doigt et en la regardant tout au long de la prestation. "Toi, tu es mon univers / Et je veux te faire passer en priorité" a-t-il chanté (oui, les paroles sont parlantes), "Toi, tu es mon univers / Et tu fais briller mon monde à l'intérieur".

L'actrice était alors à un balcon, face à la scène. Tellement touchée et émue par les mots et la chanson de son petit ami, elle n'a pas pu retenir ses larmes. Dakota Johnson se cachait même le visage avec ses mains, ne pouvant pas cacher son émotion.

"Chris a eu un coup de foudre"

Dakota Johnson et Chris Martin sont en couple depuis 2017. Les amoureux faisaient la Une de la presse dans le monde, mais ils avaient officialisé seulement en 2018. En 2019, les acteurs se seraient séparés. Mais après cette supposée rupture, Dakota Johnson et Chris Martin se seraient rapidement remis ensemble.

Une source proche du leader de Coldplay avait confié à US Weekly : "Chris a eu un coup de foudre. Il aime le fait qu'elle ne se jette pas sous le feu des projecteurs et qu'elle soit très discrète". "Je l'adore" avait de son côté avoué Melanie Griffith, la mère de Dakota Johnson, à People, en parlant de Chris Martin. "Mais elle est très discrète sur sa vie privée et je respecte cela" avait-elle ajouté.

Avant de tomber in love de la star de Fifty Shades of Grey, Chris Martin a été marié à Gwyneth Paltrow, avec qui il a eu deux enfants (Apple et Moses).