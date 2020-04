Dadju : 200 000 euros récoltés grâce à un live caritatif avec Gims, SCH, Pogba, Griezmann, Ahmad

En cette période de crise sanitaire du coronavirus (covid-19), les artistes se mobilisent comme ils peuvent. Après le concert caritatif de Lady Gaga, le maradon de McFly & Carlito, ou encore la vente aux enchères caritative de Jul, c'est désormais au tour de Dadju de faire preuve de générosité. Le rappeur a organisé ce mercredi 22 avril un live Instagram sur lequel il a invité du beau monde dont Gims, Demdem, Kalash, Kendji, Vitaa, SCH, Antoine Griezmann, Paul Pogba, Ines Reg, Camille Lelouche, Vegedream, Alonzo, ou encore Ahmad de Koh-Lanta et Romain de The Circle.

Un live caritatif avec Dadju, Gims, Kendji, Griezmann...

"Le but est de passer un bon moment, on va rigoler, je vais essayer de danser, on va chanter, on va parler... Vous pourrez poser des questions à toutes ces personnalités, on va essayer de parler de tout et de rien, pas que du négatif, on est là pour décompresser", a expliqué celui qui vient de devenir papa pour la deuxième fois. Rigoler oui, mais pour la bonne cause. Et pour cause, le rappeur a lancé un appel aux dons, précisant que l'argent récolté sera reversé à la Fondation des Hôpitaux de France et à l'UNICEF.

200 000 euros récoltés en 4h

Une façon d'aider à la fois le personnel soignant, mais aussi les pays d'Afrique : "Il faut savoir que le confinement y est un peu plus compliqué. Dans des pays où les gens vivent au jour le jour, ils ne peuvent pas se permettre de rester confiné un mois comme nous par exemple, ou faire des courses de deux semaines et rester à la maison. Ils sont obligés de sortir pour travailler ou se réapprovisionner. Le but est de donner de l'argent là-bas pour qu'ils puissent avoir ces provisions et restés confinés tranquillement, pour guérir encore plus vite et essayer de combattre cette pandémie au maximum."

Un appel aux dons largement entendu puisque, à l'heure actuelle, plus de 200 000 euros ont été récolté : "Vous avez donné Plus de 200 000€ en 4h. Vous avez été Plus de 600 000 personnes a participer au Live. Merci beaucoup #CashingShow #donnonsensemble." La cagnotte, disponible ici, est ouverte jusqu'à dimanche.