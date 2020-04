Dadju papa pour la deuxième fois : il adresse un tendre message à son fils

Alors que le temps est légèrement suspendu en ce moment, à cause de l'épidémie de coronavirus, le cours de la vie continue quand même. Dadju a d'ailleurs annoncé une excellente nouvelle dans l'émission de Cauet sur NRJ ce vendredi 3 avril 2020 : son deuxième enfant est né ! C'est en décembre 2019 que le frère de Gims avait confié que sa chérie était enceinte pour la seconde fois : "Tu sais quoi, je vais te dire un dernier truc, je viens d'être papa pour la deuxième fois, dans la nuit d'hier. Donc dormir, ce n'est pas pour tout de suite", a-t-il avoué à la radio.

Dadju dévoile une photo de son fils

Dadju, déjà papa d'une petite fille née en octobre 2017, a ensuite partagé une photo trop mignonne de son fils, sur laquelle on ne voit pas son visage, avec un tendre message en légende : "Je n'ai pas encore fini d'apprendre à être père, mais quand j'vois ta grande soeur j'pense, être sur la bonne voie. Ce n'est pas la meilleure période pour sortir, mais on va profiter pour bien rester ensemble tous les 4 et créer des liens qui n'se briseront jamais in cha Allah. Ta maman a souffert pour que tu sois là aujourd'hui donc on lui doit un grand respect et un grand merci 🙏🏾. Je remercie Dieu de t'avoir donné la santé."

Le chanteur, qui a collaboré avec Chris Brown, ajoute : "J'suis bon en berceuse même si ta soeur pense qu'elle chante mieux que moi, j'te laisserai juger par toi-même. Ce n'est pas facile le monde extérieur, tu vas rencontrer des obstacles qui auront l'air infranchissables jusqu'à c'que tu les franchisses (et tu vas les franchir, je sais de quoi j'te parle). J'espère être un exemple de réussite, de fierté et de sagesse pour toi. Deviens un Homme sur qui tout l'monde peut compter, surtout quand je n'serai plus là. Deviens un Gentleman 3.0... Bienvenue sur terre mon fils ❤️ P.S : ta mère est folle et ta grande soeur aussi." Ca promet 😂