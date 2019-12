Dadju bientôt papa pour la deuxième fois : il confirme ! 👶

"J'attends un autre enfant"

Si vous avez envie de passer en 2020 avec Dadju, rendez-vous ce mardi 31 décembre sur France 2 à 21h05 : le chanteur reprendra S'il suffisait d'aimer de Céline Dion dans l'émission La chanson française fête le 31. En attendant la nouvelle année, le frère de Maître Gims est venu parler de son nouvel album "Poisou ou Antidote", porté par les singles Compliqué, Ma vie et TPB en feat avec Koba LaD, dans Les Enfants de la télé.

Dadju a aussi eu l'heureuse surprise de découvrir une photo de lui enfant avec sa maman : "Vous êtes papa déjà ?", lui a alors demandé Laurent Ruquier. L'interprète de Bob Marley a profité de cette question pour annoncer une très bonne nouvelle : "Je suis papa d'une petite fille (née en octobre 2017, ndlr) et j'attends un autre enfant." Félicitations !

"On sera bientôt quatre"

Ceux qui ont écouté "Poisou ou Antidote" de Dadju sont déjà en réalité au courant puisque dans le morceau Maamou révèle qu'il va être papa pour la deuxième fois, deux ans après la naissance de sa petite fille : "Maman m'annonce la bonne nouvelle On s'ra bientôt quatre (...) Un par album, ça m'parle. On n'fera qu'augmenter le nombre. Et plus on est, moins j'ai le temps d'dormir. Appliquons la force du nombre, yeah."