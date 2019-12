Dadju reprend "S'il suffisait d'aimer" de Céline Dion pour fêter le Nouvel An

Dadju reprend S'il suffisait d'aimer

Après avoir récemment dévoilé le clip de TPB, en featuring avec Koba LaD, Dadju reprend du Céline Dion. Eh oui, le talent du frère de GIMS n'a pas de limites, il touche ainsi à tous les styles musicaux. Quel tube de la diva québécoise le chanteur a-t-il décidé d'interpréter ? S'il suffisait d'aimer. Une chanson d'amour culte que l'artiste a reprise à l'occasion du tournage de l'émission La chanson française fête le 31. Celle-ci sera diffusée le mardi 31 décembre 2019 à partir de 21h05 sur France 2.

Avec la sortie de son album "Poison ou Antidote" le 18 novembre 2019, Dadju connaît un énorme succès. Ce nouvel opus qui fait suite à "Gentleman 2.0" est déjà certifié disque d'or. Les titres Compliqué et Ma vie font partie des tubes du moment. A cela s'ajoute la carrière mode du businessman qui est devenu ambassadeur de BoohooMAN et surtout designer pour la marque. Décidément, Dadju est partout.

Une émission placée sous le signe du spectacle

La chanson française fête le 31 a été tournée dans un cadre exceptionnel, à savoir le Dôme du Cirque de Paname. Un endroit incroyable avec pas moins de 2500 personnes dans le public, et sur scène, il y aura 50 danseurs, 30 chanteurs et un orchestre live. Comptez aussi sur la troupe du Cirque de Paname, le Paradis Latin, le Moulin Rouge et l'Opéra Locos pour vous faire passer une soirée inoubliable. Au programme ? De la voltige aérienne, des effets spéciaux dignes de Hollywood et un décompte du passage en 2020 sous un rideau d'eau en 3D.

Un lieu de ouf donc, pour un show extraordinaire, le tout orchestré par un trio d'animatrices de choc : Faustine Bollaert, Daphné Bürki et Sophie Davant. L'émission vous proposera également de réécouter les plus belles chansons de l'année, de découvrir des duos inédits et de vous ambiancer sur les plus grands tubes des années 1960, 1970, 1980 et 1990.

Du côté des invités aussi, il y aura de la star au mètre carré entre Dadju donc, mais aussi Soprano, Shy'm, Kendji Girac, Christophe Maé, Vitaa et Slimane, Julien Clerc, Claudio Capeo, Kids United, Maëlle, Garou, Larusso, Dany Brillant, K. Maro, Clara Luciani, Enrico Macias... Bref, vous allez vous souvenir longtemps de votre soirée de réveillon !