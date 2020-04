Chris Brown annonce une collaboration avec Dadju : les fans déjà au taquet

Dadju x Chris Brown, bientôt le duo

Comme son frère Gims, Dadju part à la conquête de l'international, des Etats-Unis plus précisément, et ça fonctionne plutôt bien pour le moment. Pour preuve, il a invité Jordyn Woods, l'ex-meilleure amie de Kylie Jenner, dans son clip Bobo au coeur, et s'est entouré de Burna Boy et Wizkid sur son double album "Poison ou Antidote".

L'interprète de Bob Marley a aussi tenté de taffer avec Rihanna, mais sa demande n'a pas vraiment aboutie. Au final, Dadju n'a pas tout perdu puisqu'il a réussi à collaborer avec l'ex de la chanteuse, Chris Brown, et non ce n'est pas une blague. C'est le rappeur américain qui a annoncé la nouvelle lui-même en story sur Instagram : "Dadju et moi on a quelque chose sur le feu qui arrive." Chris Brown n'en a pas dit plus sur leur projet ou sur la date de sortie, mais son message simple et efficace a largement suffi à enjailler leurs fans !