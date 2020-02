Dadju et Burna Boy jouent les romantiques dans le clip "Donne moi l'accord"

Depuis le succès de Reine (233 millions de vues sur YouTube), Dadju ne s'arrête plus. Il est partout, que ce soit avec ses projets solo ou ses collaborations, avec Soolking sur le titre Melegim, Imen Es sur Chelou ou encore son frère Gims et Alonzo sur 10/10. Le chanteur continue la promotion de son double album "Poison ou Antidote", sorti le 18 novembre 2019, porté par les sons Compliqué, TPB en feat avec Koba LaD, Mwasi y a Congo avec Gaz Mawete, Paire d'As avec Nekfeu ou encore Donne moi l'accord avec Burna Boy.

Dadju retrouve Burna Boy dans le clip Donne moi l'accord

C'est d'ailleurs ce dernier morceau que Dadju a choisi comme nouveau single de son opus "Poison ou Antidote". Burna Boy et l'interprète de Bob Marley se retrouvent dans le clip dans lequel ils passent en mode romantique et en mode drague avec une jolie danseuse : "Tu peux lire sur mes lèvres, je ne veux pas discuter / Ma tête est remplie d'mauvaises idées / C'que j'veux, c'est foncer sans hésiter / Si on prenait le risque d'y aller sans regretter / Ça sera notre petit secret / Toujours la conscience, but not today / Alors donne-moi l'accord, du corps à corps / Pas b'soin d'être timide, c'est que du sport", chante Dadju dans Donne moi l'accord.

En tout cas, le frangin de Gims a clairement mis la barre plus haut avec son double album : "Le premier album c'est beaucoup d'insouciance. On est juste impatient de sortir et de faire découvrir un peu tout. Et le deuxième, c'est vrai que c'est un peu plus réfléchi (...) C'est beaucoup plus de pression, je ne m'y attendais pas. Mais je suis content de voir comment ça a démarré et comment ça continue", a confié Dadju à RTL.