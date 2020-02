Gims, Dadju et Alonzo dévoilent leur côté mauvais garçons dans le clip "10/10"

Gims, Dadju et Alonzo se retrouvent dans le clip 10/10

Ce n'est pas la première fois que Gims, Dadju et Alonzo collaborent tous les trois ensemble : ils se sont associés sur le morceau Ma fierté en 2017. Deux ans et demi après, ils se retrouvent sur "Transcendance", la première réédition de l'album "Ceinture Noire" de Maître Gims : le membre de Sexion d'Assaut a invité son petit frère et le rappeur marseillais sur le titre 10/10 dont le clip vient d'être dévoilé.

Dadju, Alonzo et l'interprète de Miami Vice y mettent une belle femme en valeur et lui déclarent leur amour : "J'ai senti son odeur avant d'savoir qui c'était, je lui ai mis un dix sur dix / J'ai deviné ses formes à travers l'obscurité, je lui ai mis un dix sur dix / Quand elle a dit mon nom, sa douce voix m'a transpercé, je lui ai mis un dix sur dix / Pour dire la vérité, sa beauté m'a fatigué, on va lui mettre un dix sur dix."

Tous les feats de "Ceinture Noire" et ses rééditions

En plus de Dadju et Alonzo, Gims a aussi bossé avec Vianney (La Même), Niro (Ceci n'est pas que du rap), Sofiane (Loup garou), Orelsan (La nuit c'est fait pour dormir), Lil Wayne (Corazon), Quincy (Caméléon), Maluma (Hola Senorita), J Balvin (Pirate), Vitaa (En secret), Sting (Reste) et DJ Assad (Te Quiero) sur "Ceinture Noire" et ses rééditions, "Décennie" et "Transcendance". Que du beau monde !