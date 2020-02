Soolking et Dadju nous emmènent en voyage dans le clip de "Melegim"

Soolking de retour avec un double album

En 2018, Soolking s'est imposé dans l'industrie musicale avec son morceau Dalida. Le 2 novembre de la même année, sa carrière a pris un tournant avec la sortie de son premier album "Fruit du démon", porté par les titres Rockstar, Vroom Vroom, Guerilla, Dalida et Cosa Nostra avec Lacrim et Sofiane; et certifié disque de platine (plus de 100 000 exemplaires vendus).

Le succès est donc bien là pour le rappeur et ça ne va pas s'arrêter de si tôt puisque l'artiste dégainera le 20 mars 2020 son double album "Vintage", composé de 10 sons partagés en deux parties "de glace" et "de feu". Une bonne nouvelle annoncée par Soolking sur Instagram. La tracklist reste un secret pour le moment même si on sait déjà qu'il y aura le titre Bébé allô, des feats avec SCH, avec qui il a collaboré sur l'opus "Rooftop", et Dadju !

Dadju invité sur "Vintage"

C'est d'ailleurs sa collab avec l'interprète de Compliqué que Soolking a choisi comme deuxième extrait de son double album "Vintage". Dans Melegim, les deux artistes déclarent leur flamme à la femme dont ils sont amoureux et jouent les protecteurs : "Ce soir, on sort, mon bébé, j'ai la robe qu'il te faut / Y a plein de couples autour mais j'crois qu'en sah, c'est nous deux / Pas l'même style, pas l'même seille-o, pas le même niveau / Meleğim, quand tu marches à mes côtés, je brille / Meleğim, quand tu marches à mes côtés, je frime." Pour illustrer ces paroles de loveurs dans le clip de Melegim, Dadju et Soolking nous emmènent en voyage en Turquie !