SCH en interview : Rooftop, sa mère, Soolking, JVLIVS 2... Le rappeur se confie

SCH parle de "Rooftop", d'une possible réédition de "JVLIVS" et de Soolking

En promo pour son nouvel album "Rooftop", sorti en novembre 2019, SCH a accordé une interview à PRBK. Le rappeur né à Marseille a indiqué que ce dernier opus est encore plus personnel que les précédents. "C'est un projet dans lequel je parle beaucoup de moi" a expliqué Julien Schwarzer de son vrai nom, "C'est celui qui me définirait le plus en tant que Julien".

Celui qui a récemment dévoilé le clip de Cigarette, son featuring avec Kaaris, a aussi évoqué la possibilité d'une réédition de l'album "JVLIVS" (qui était sorti en octobre 2018). Sur son compte Instagram, SCH avait prévenu ses nombreux abonnés que "la suite approche". Alors, s'agit-il d'un "JVLIVS 2" ? "Je pense que j'ai pas livré assez d'images pour faire une réédition" a-t-il déclaré, "Ça peut aider les gens à comprendre quelque chose".

Quant à son feat. avec Soolking, que ce dernier a lui-même confié, SCH a bel et bien confirmé : "J'ai pas le droit de poiler plus que ça mais je serai sur l'album". Et il est très content de leur collaboration. "C'est un reuf, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup" a assuré l'artiste.

"J'ai une certaine retenue à lui faire écouter des morceaux crus"

SCH est aussi revenu sur son titre Ça ira, dans lequel il parle de sa mère. Que pense-t-elle de son succès ? "Elle s'implique beaucoup, c'est la présidente de mon label, c'est ma première fan" et "elle connaît mieux toutes mes promos que moi" a-t-il avoué, "c'est ma maman quoi" et "elle est fière". Par contre, il a encore du mal à lui faire écouter ses sons aux paroles souvent très explicites : "J'ai une certaine retenue à lui faire écouter des morceaux qui sont plus ou moins crus".

Propos recueillis par Julien Gonçalves.