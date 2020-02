Nekfeu, SCH, PNL... Combien les rappeurs gagnent-ils en festivals et showcases ?

40.000 euros pour PNL

Faire venir un ou plusieurs rappeur(s) en festivals, en showcase ou encore pour un concert privé, ça a un prix ! Le site StreetPress a mené son enquête pour découvrir combien touchent PNL, Vald, Nekfeu, Heuss L'enfoiré, SCH et Ninho. "Les showcases, c'est un peu l'argent de poche des artistes", explique l'ancienne patronne de Def Jam France, Pauline Duarte avant que le journaliste Ismaël Mereghetti ajoute : "Et ça, c'est directement dans leur poche. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ça peut même être en cash de main à main." PNL l'a bien compris.

Pour preuve, pour avoir les frères Ademo et N.O.S, le montant du cachet "doit avoisiner les 40.000 euros" confie Antoine Laurent, manager média et événementiel de l'agence Yard. Pour SCH, c'est entre 15.000 et 23.000 euros, pour Heuss L'Enfoiré, qui a collaboré avec Gambi, ou Ninho, entre 25.000 et 30.000 euros et pour les 13 Block, 10.000 euros. Pour des plus petits artistes, il faut compter entre 500 et 2.000 euros.

Combien pour Nekfeu et Vald ?

Côté festivals, Nekfeu touche "autour des 100.000 euros" pour chaque concert tandis que Vald coûte "cher". Par contre, le concert de l'interprète de Désaccordé à l'AccorHotels Arena de Paris, le 16 novembre 2019, a affiché un déficit de 270.000 euros. "C'était un calcul. On a choisi de marquer les esprits. Et ça a marché ! Tout le monde s'est dit : 'Woah', le public comme le milieu. Et on a créé de la frustration pour ceux qui ont loupé ça", rapporte le producteur et manageur, Mehdi Guebli.

Ce show a quand même marqué un tournant dans sa carrière : "Quand tu es capable de remplir un Bercy et que tu en sors avec les honneurs, tu prends beaucoup de valeur. Et ton tarif augmente."