Gambi et Heuss L'enfoiré jouent les astronautes dans le clip "Dans l'espace"

Gambi commence de plus en plus à s'imposer dans le rap game. Il y a un an, il était encore méconnu du grand public, mais aujourd'hui, difficile de ne pas entendre parler de lui. Du coup, à quand la sortie de son premier album ? On se pose tous la question. Pour le moment, le jeune rappeur privilégie la sortie de singles efficaces, tels que Hé oh, La Guenav, Oulalah et Popopop. En tout cas, Gambi arrive à se démarquer de par son style déjanté et décalé, et son flow assez rapide.

Gambi et Heuss L'enfoiré s'associent Dans l'espace

Aujourd'hui, Gambino Jetski, de son vrai nom, s'associe à Heuss L'enfoiré (le roi de la moula) sur un morceau inédit intitulé Dans l'espace. "Ouh, ma wife 2-3 clopes, un teh de salade / Sur Paname, j'me balade / J'me ressers et j'pense à toi / J'suis dans l'bât', on fait un aqua / J'suis pompette et j'repense à toi / Là, j'suis dans l'espace", peut-on entendre sur le refrain. Au vu des paroles, vous aurez donc compris que Gambi et l'interprète de Ne reviens pas sont en train de planer, d'où leur sensation d'être dans l'espace.

Pour illustrer leur état stone, Heuss L'enfoiré et le phénomène rap du moment alternent entre une soirée entre potes et leur voyage sur la lune, imaginaire bien sûr, dans leurs combinaisons d'astronautes. On peut dire qu'ils sont pas mal high. On capte donc mieux l'expression "être sur la lune" 😂