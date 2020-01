"Ne reviens pas" de Gradur et Heuss L'enfoiré, titre le plus écouté le soir du Nouvel An

Aya Nakamura, Gradur, Heuss L'enfoiré... découvrez le top 10 des artistes les plus écoutés le soir du 31

Et bonne année ! On espère que 2020 commence bien pour vous et que vous avez surtout passé un excellent Nouvel An... en musique. D'ailleurs, quels titres ont été les plus écoutés le soir du 31 décembre 2019 ? Deezer a dévoilé le top 10 avec au programme Ne reviens pas de Gradur et Heuss L'enfoiré, Pookie d'Aya Nakamura ou encore Dance Monkey de Tones and I, la révélation australienne.

2. I Gotta Feeling - Black Eyed Peas

3. Dance Monkey - Tones and I

4. Bonne année 2020 - Corinne et Benoît Hutin

5. Pookie - Aya Nakamura

6. Moulaga - Heuss L'enfoiré et Jul

7. Les démons de minuit - Images

8. We Found Love - Rihanna et Calvin Harris

9. Despacito - Luis Fonsi et Daddy Yankee (Eh oui, toujours là deux ans après !)

10. Sapés comme jamais - Maître Gims et Niska

