Cyril Hanouna (TPMP) saoulé des haters et critiques : "ils sont sagement à la maison à commenter (...) ils ne servent à rien"

TPMP cible privilégiée des critiques ?

Il ne se passe pas une semaine sans que TPMP se retrouve au centre d'une polémique, notamment au regard du traitement des chroniqueurs par Cyril Hanouna. Ainsi, entre le clash entre l'animateur et Géraldine Maillet qu'elle accusait de harcèlement moral, les tensions avec Matthieu Delormeau qui ne se sentait pas soutenu lors d'un thème important abordé sur le plateau ou encore sa remontrance envers Kelly Vedovelli vis-à-vis de son retard, le malaise s'invite régulièrement autour de la table.

Mais ce n'est pas tout, les sujets parfois abordés à l'écran font eux aussi grincer des dents. On se souvient notamment des propos de Jean-Pascal sur les "fainéants" de Français qui veulent passer à la semaine de 4 jours, l'annonce de Delphine Wespiser au sujet de son vote pour Marine Le Pen lors de la Présidentielle 2022 ou encore la presque invitation de Jawad, le célèbre "logeur des terroristes de 2015".

Cyril Hanouna en guerre contre les donneurs de leçons

Des situations qui n'échappent pas aux critiques sur les réseaux sociaux et qui font toujours le bonheur de la presse qui n'hésite jamais à écrire de nombreux articles sur ces tensions et polémiques. Et forcément, sans grande surprise, le traitement de ces incidents par le public ou les médias ne fait pas du tout plaisir à Cyril Hanouna.

Là où l'animateur de TPMP révélait récemment sa joie d'avoir prolongé de trois saisons son aventure avec le groupe Canal+, il s'est cette fois-ci montré frustré et fatigué d'être quotidiennement la cible de haters et de jugements qu'il estime injustifiés. Tandis que Yann Barthès a récemment invité l'avocate du terroriste Salah Abdeslam sur le plateau de Quotidien, Cyril Hanouna a déploré la différence de traitement qu'il pouvait y avoir entre lui et les autres émissions télé qui abordent pourtant les mêmes sujets.

"Tous les donneurs de leçons nous ont cassé les c*uilles, quand on a invité Jawad pour savoir ce qu'il avait dans la tête, qui nous avaient vilipendés sur les réseaux sociaux mais qui hier n'ont rien dit pour Quotidien, je m'en occuperai personnellement, je vous le dis", s'est-il emporté ce mardi 7 juin 2022. Passablement irrité d'être insulté ou de voir son travail freiné par les critiques, Hanouna s'est lâché comme jamais, "Nous, on avance et eux ? Ils font quoi ? Ils font des commentaires sur les réseaux sociaux ? Ils sont tranquillement chez eux. Ils servent à rien, ils ne font rien avancer. Ce sont des donneurs de leçons et les donneurs de leçons, je vais vous dire, la France n'en veut plus ! (...) Fermez-la, c'est tout ce qu'on vous demande".

A noter qu'il ne s'agit pas d'un tacle envers Quotidien puisque l'animateur l'a rappelé, il est ravi de voir l'émission concurrente oser aller sur de tels terrains : "Quotidien a très bien fait d'inviter l'avocate, car je trouve que c'est bien de savoir les choses (...) Bravo à Quotidien de donner la parole à tout le monde".

Le message est passé, reste à savoir quelles en seront les conséquences.